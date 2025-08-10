Einigung: Bournemouth findet Zabarnyi-Nachfolger

Der AFC Bournemouth hat kurz vor dem Saisonstart der Premier Leauge einen neuen Abwehrspieler am Haken. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Cherries mit dem OSC Lille auf den Transfer von Bafodé Diakité verständig. Der 24-Jährige soll in Kürze den Medizincheck bei den Engländern absolvieren und kostet dem Bericht zufolge 35 Millionen Euro plus fünf weitere Millionen an möglichen Boni.

Bei Bournemouth dürfte der Franzose in der Abwehrzentrale das Erbe von Ilya Zabarnyi antreten. Der 22-jährige Ukrainer steht kurz vor dem Wechsel in die entgegensetzte Richtung zu Paris St. Germain für rund die doppelte Ablöse.