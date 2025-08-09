40 Millionen: Bournemouth knackt Transferrekord

Der AFC Bournemouth knackt in Kürze den eigenen Transferrekord. Nach FT-Informationen sind sich die Cherries mit dem OSC Lille über einen Transfer von Bafodé Diakité einig. Der 24-jährige Innenverteidiger wird die Engländer inklusive Boni rund 40 Millionen Euro Ablöse kosten.

Bisher steht Evanilson (24) ganz oben im Ranking der Einkäufe bei Bournemouth. Für den brasilianischen Stürmer überwies der Premier League-Klub im vergangenen Sommer 37 Millionen Euro an den FC Porto.