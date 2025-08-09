Menü Suche
40 Millionen: Bournemouth knackt Transferrekord

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
Bafodé Diakité schaut fragend @Maxppp

Der AFC Bournemouth knackt in Kürze den eigenen Transferrekord. Nach FT-Informationen sind sich die Cherries mit dem OSC Lille über einen Transfer von Bafodé Diakité einig. Der 24-jährige Innenverteidiger wird die Engländer inklusive Boni rund 40 Millionen Euro Ablöse kosten.

Bisher steht Evanilson (24) ganz oben im Ranking der Einkäufe bei Bournemouth. Für den brasilianischen Stürmer überwies der Premier League-Klub im vergangenen Sommer 37 Millionen Euro an den FC Porto.

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Lille Logo OSC Lille
Bafodé Diakité Bafodé Diakité
