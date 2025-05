„Limit erreicht“: Nagelsmann-Ansage an Rüdiger

Julian Nagelsmann hat Innenverteidiger Antonio Rüdiger nach dessen heftigem Ausraster im spanischen Pokalfinale zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid (3:2) eine klare Ansage gemacht. „Klar, wir haben viel Austausch gehabt über die Szene. Er weiß meine Meinung, dass es falsch war und nicht gut ist. Und er hat das Limit auch erreicht, das weiß er. Das hat auch Rudi (Völler, Anm. d. Red.) gesagt, das habe ich ihm auch gesagt. […] Ich glaube, er hat es zweimal gesagt, dass es falsch war, dass es ein Fehler war. Und das steht außer Frage. Und er weiß auch, dass es nicht mehr passieren darf. Sonst hat es einfach größere Konsequenzen. Da sind wir sehr transparent mit ihm“, wurde der Bundestrainer am Freitag im Nationalmannschaftsquartier deutlich.

Nagelsmann möchte Rüdiger eine weitere Chance geben: „Es ist trotzdem auch wichtig, dass man Menschen auch Fehler machen lässt. Und wenn sie sich entschuldigen, dann muss es irgendwann auch abgehakt sein. Es gibt viele Moralapostel, aber irgendwann müssen wir die Entschuldigung akzeptieren und ihm auch die Chance geben, es besser zu machen. Und in der Chancephase befindet er sich jetzt. Und das ist damit auch erledigt und ich freue mich auf ein besseres Verhalten in Zukunft.“ Für den Abwehrchef von Real Madrid kommt das Final Four der Nations League ohnehin zu früh, der 32-Jährige wurde Ende April am linken Knie operiert.