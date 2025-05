Ex-Frankfurter Vallejo verlässt Real

Nach zehn Jahren endet die Zeit von Jesús Vallejo bei Real Madrid. Aus einer Mitteilung der Madrilenen geht hervor, dass der Vertrag des 28-Jährigen nicht mehr verlängert wird. Seit einigen Spielzeiten war der Innenverteidiger nur sporadisch im Einsatz.

In dieser Saison kam Vallejo, der in der Saison 2016/17 für Eintracht Frankfurt gespielt hatte, lediglich auf vier Einsätze in der Liga. Insgesamt trug er in 35 Partien das Trikot der Königlichen und gewann unter anderem zweimal die Champions League sowie eine spanische Meisterschaft.