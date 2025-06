Millionen-Angebot: BVB will bei Real zuschlagen

Zu den Kaderbaustellen bei Borussia Dortmund zählt unter anderem die Defensive. Dort sucht die Borussia nach einem Innenverteidiger, der ein ähnliches Profil wie Ramy Bensebaini (30) mitbringt. Einen solchen Youngster hat der BVB einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge an der Angel. Wie die spanische Sportzeitung berichtet, hat der Bundesligist ein Angebot in Höhe von sechs Millionen Euro für Abwehrtalent Diego Aguado von Real Madrid abgegeben.

Der 18-Jährige spielt derzeit für die U19 der Königlichen. Aguado ist ein polyvalenter Linksfuß, der sowohl als Innenverteidiger als auch auf der linken Außenbahn eingesetzt werden kann. Zu Aguados Stärken zählen dessen Übersicht beim Spiel nach vorne sowie die Ruhe am Ball. Eigentlich soll das Eigengewächs in wenigen Tagen mit in den Flieger zur Klub-WM steigen. Dem ‚Marca‘-Bericht zufolge wechselt Aguado daher womöglich erst nach dem Turnier in den USA.

Erste Chance unter Ancelotti

Erste Spuren bei den Profis von Real Madrid hat der Youngster bereits hinterlassen. Carlo Ancelotti berief Aguado im Januar aufgrund der Verletzungslage überraschend ins Aufgebot der 3. Runde der Copa del Rey. Gegen Viertligist Minera (5:0) absolvierte der Teenager bei seinem Profidebüt die vollen 90 Minuten. Im April folgte der erste große Profivertrag bis 2029 – mit einer kolportierten Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro.

Weitere Einsätze bei der ersten Mannschaft könnten für Aguado bei der Klub-WM folgen und möglicherweise den Preis noch einmal hochtreiben. Denn neben dem BVB hat sich auch ein Verein aus der Serie A nach dem Abwehrtalent erkundigt. Die Königlichen wissen aufgrund des Angebots von den Absichten der Schwarz-Gelben.

Real hat aufgrund der Situation jedoch keine Eile, den Transfer voranzutreiben. Grundsätzlich ist man in Madrid laut ‚Marca‘ aber verkaufsbereit. Fragt sich nur, ob die gebotenen sechs Millionen Euro ausreichen, dass der BVB den Zuschlag erhält.