Barça erwartet Angebot für Christensen

Der FC Barcelona möchte sich in diesem Sommer von Andreas Christensen trennen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, erwartet der spanische Meister in den kommenden Tagen ein Angebot aus Saudi-Arabien. Dem Blatt zufolge haben mehrere Wüstenvereine großes Interesse an dem Defensivspieler.

In Katalonien kommt der Däne nur selten zum Zug. Sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der Sechs werden dem 29-Jährigen andere Spieler vorgezogen. Sein Vertrag bei Barça läuft noch bis 2026. Scheitert ein Verkauf, droht den Blaugrana ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr.