Hoffenheim bindet Duric

Die TSG Hoffenheim verlängert den Vertrag mit Mittelfeldspieler Luka Duric. Wie der Bundesligist offiziell verkündet, erhält der 21-Jährige, der seine gesamte Jugend im Kraichgau verbrachte, seinen ersten Profivertrag.

Duric ist zunächst weiterhin für die U23 der Hoffenheimer eingeplant, soll in der kommenden Saison aber an die erste Mannschaft herangeführt werden. In der abgelaufenen Saison stand er bereits dreimal im Profikader. In der Regionalliga Südwest verhalf Duric der Zweitvertretung der TSG mit 18 Scorern (13 Tore, fünf Assists) in 32 Spielen zum Aufstieg in die 3. Liga.