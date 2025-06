Hoffenheim mit Start-Angebot für Finkgräfe

Der Ablösepoker um Max Finkgräfe läuft an. Wie der ‚Express‘ berichtet, hat die TSG Hoffenheim ein erstes Angebot für den Linksverteidiger des 1. FC Köln abgegeben. Für die Verantwortlichen der Geißböcke sei dies aber noch nicht ausreichend, um den 21-Jährigen vorzeitig aus seinem noch bis 2026 gültigen Vertrag zu lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Köln hoffe man zeitnah auf eine verbesserte Offerte aus dem Kraichgau. Auch die Spielerseite ist dem Bericht zufolge daran interessiert, den Wechsel schnellstmöglich über die Bühne zu bringen. Als Ablöse schweben den Verantwortlichen am Geißbockheim drei Millionen Euro vor. Geld, das in Aaron Zehnter (20) vom SC Paderborn investiert werden soll.