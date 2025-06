Köln: Kommt ein Torjäger aus Frankreich?

Der 1. FC Köln sucht auch nach der Verpflichtung von Ragnar Ache (26) weiterhin händeringend nach einem Stürmer. Rayan Philippe (24) von Eintracht Braunschweig zieht es aller Voraussicht nach zum Hamburger SV. Für Willem Geubbels (23) vom FC St. Gallen könnte das vorhandene Budget nicht ausreichend sein. Die Spur führt zu einem weiteren Franzosen, der seine Treffsicherheit bereits nachgewiesen hat.

Die Verantwortlichen des Bundesliga-Aufsteigers haben laut ‚L‘Écho de l’Argoat‘ Gespräche mit Jacques Siwe von EA Guingamp aufgenommen. Der 23-jährige Torjäger des französischen Zweitligisten hat jedoch auch die Aufmerksamkeit anderer Vereine auf sich gezogen. Vitória Guimarães aus Portugal sowie der FC Watford und West Bromwich Albion aus England werden von der Lokalzeitung als Interessenten genannt.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Siwe elf Tore in 28 Ligaspielen für seinen Klub. Wie hoch die Ablöse für den Torjäger ausfallen würde, ist offen. Siwe verlängerte seinen Vertrag kurz vor Weihnachten bis 2027, Guingamp befindet sich deshalb in einer komfortablen Verhandlungsposition.