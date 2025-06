FC trifft sich mit Martel-Ersatz

Der 1. FC Köln blickt sich weiter nach einem potenziellen Ersatz für Eric Martel (23) um, der von Bundesligisten umworben wird. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gab es am gestrigen Donnerstag ein Treffen zwischen Sportdirektor Thomas Kessler und Robin Fellhauer von der SV Elversberg. Eine Ausstiegsklausel für den 27-Jährigen läuft Ende Juni ab.

Mit Tom Krauß hat der Aufsteiger bereits eine weitere Sechser-Alternative am Haken. Der 23-Jährige soll auf Leihbasis samt Kaufpflicht, die im Falle des Klassenerhalts greift, vom FSV Mainz 05 kommen. Bleibt also abzuwarten, ob die Kölner trotzdem an Fellhauer dranbleiben, der unter anderem auch von Werder Bremen ins Visier genommen wurde.