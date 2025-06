Alonso-Warnung an Vini & Mbappé | United schließt Sancho aus

Keine Ausnahmen

Trotz seiner charmanten Art hat Xabi Alonso spätestens während seiner Zeit bei Bayer Leverkusen deutlich gemacht, dass er ein Disziplinfanatiker ist. Auch Stars wie Florian Wirtz mussten intensiv gegen den Ball arbeiten und legten so den Grundstein für den Double-Gewinn 2023/24. Ein Ansatz, den der Baske auch bei Real Madrid verfolgen möchte. Dies hat Alonso nun auch den Stars der Königlichen unmissverständlich mitgeteilt.

Laut ‚Cadena SER‘ hat der Spanier den Spielern gedroht, sie auf die Bank zu setzen, sollten sie auf Defensivarbeit verzichten. Eine Meldung, die Journalist Javier Herráez aus Vereinskreisen bestätigen kann: „Ich weiß, dass derjenige, der nicht läuft und sich nicht anstrengt, nicht spielen wird. Wie auch immer sein Name lautet. Bei Xabi Alonso gibt es nur sehr wenig Unsinn.“ Demnach wird auch von Vinicius Junior und Kylian Mbappé verlangt, dass sie die Innenverteidiger dauerhaft pressen. Es wird sich zeigen, ob sich die beiden Exzentriker auch wirklich in den Dienst der Mannschaft stellen.

Hau ab

In der Bundesliga war Jadon Sancho einst bei Borussia Dortmund einer der gefeiertsten Stars des Landes. Seit seinem Weggang in Richtung Manchester United lief für den Flügelspieler allerdings nur wenig zusammen. Zwar zeigte die Tendenz während seiner Leihen zum BVB und zum FC Chelsea nach oben, der Alte ist Sancho aber bis heute nicht. Diese Hoffnung haben auch die Red Devils aufgegeben, die dies dem 25-Jährigen nun auch eindeutig klargemacht haben.

Wie die ‚Sun‘ berichtet, können Fans zur neuen Saison ihr Trikot nicht mehr mit Sanchos Namen beflocken lassen. Ein eindeutiger Fingerzeig in Richtung Abschied also. Dasselbe Schicksal ereilte auch Antony. Den Namen und die Nummer von Marcus Rashford, der ebenfalls gehen soll, können die Anhänger dagegen auf ihr Jersey drucken lassen. Keine einheitliche Linie also im Old Trafford, was allerdings kaum für Verwunderung sorgen dürfte. Klar ist nur, dass Sancho sich einen neuen Klub suchen soll.