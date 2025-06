Gespräche laufen: Müller macht weiter

Thomas Müller ist wohl noch nicht dazu bereit, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, tendiert der 35-Jährige stark zu einer Fortsetzung seiner Karriere, vorzugsweise in den USA. Die Gespräche mit dem Los Angeles FC laufen seit geraumer Zeit, eine Einigung ist aber noch nicht in Sicht.

Nach 25 gemeinsamen Jahren verlässt Müller den FC Bayern in diesem Sommer. Lange wurde sogar über ein mögliches Karriereende spekuliert, stattdessen wagt der Kreativspieler nun wohl ein neues Abenteuer. Gut möglich, dass der Routinier die im Juni beginnende Klub-WM abwartet, bevor er eine finale Entscheidung über seine Zukunft trifft.