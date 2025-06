Ungewöhnlicher Kandidat: Alonso nennt Stürmer-Profil

Xabi Alonso sucht noch nach einem Stürmer, der dem Profil von Joselu (35) ähneln und als Back-up fungieren soll. Die ‚as‘ bringt als Kandidaten Ante Budimir von CA Osasuna ins Spiel. Der 33-Jährige darf Osasuna per Ausstiegsklausel für acht Millionen Euro verlassen.

Dieser Preis gilt nur für die kommenden Wochen, im Anschluss steigt die Klausel auf 20 Millionen an. Viel Geld für den Angreifer, der 2014 für eine Million von NK Lokomotiva aus seiner kroatischen Heimat zum FC St. Pauli gewechselt war und dort nicht überzeugen konnte. In der abgelaufenen Saison erzielte Budimir in La Liga 21 Tore und bereitete vier weitere vor.