Bayer: Schick setzt sich Ultimatum

Bayer Leverkusen kann sich Hoffnungen auf einen Verbleib von Patrik Schick machen. Gegenüber der tschechischen ‚Sport‘ betont der Stürmer, dass er zeitnah eine Entscheidung treffen will, sich aber sehr wohl bei der Werkself fühlt: „Ich habe ein Datum im Kopf, bis zu dem ich bereit bin, zu warten und über einen möglichen Wechsel nachzudenken. Es ist ja nicht so, dass ich weglaufe - ich habe einen gültigen Vertrag in Leverkusen. Wir haben viel erreicht und meine Familie und ich sind glücklich.“

Vor seiner endgültigen Entscheidung plant der Tscheche aber noch, das Gespräch mit dem neuen Trainer Erik ten Hag zu suchen. Schick möchte als Stürmer Nummer eins in die kommende Spielzeit gehen, einen Konkurrenzkampf mit Victor Boniface, den der Vizemeister wohl verkaufen will, möchte der 29-Jährige nicht mehr führen.