Mega-Vertrag: Chelsea einigt sich mit Gittens

Nach einer für ihn durchwachsenen Rückrunde strebt Jamie Gittens eine Luftveränderung an. Bei Borussia Dortmund betont man zwar immer wieder, wie sehr man von den Fähigkeiten des Linksaußen überzeugt ist, dem Geldsegen im Falle eines Abgangs scheint man jedoch an der Strobelallee nicht abgeneigt zu sein. Dieser wird aller Voraussicht nach vom FC Chelsea kommen, der sich nun mit Gittens auf einen gigantischen Kontrakt geeinigt hat.

Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, möchten die Blues dem 20-Jährigen ein Arbeitspapier über sieben Jahre vorlegen. Demnach hat Gittens diesem Vorhaben bereits zugestimmt. Die Vereine sind sich dagegen noch nicht einig, Verhandlungen laufen aber nach wie vor. Das erste Angebot der Londoner soll bei 35 Millionen Euro gelegen haben. Chelsea will die Verpflichtung noch vor dem Beginn der Klub-WM am 15. Juni unter Dach und Fach bringen.

Gerade in der Hinrunde der abgelaufenen Saison zählte Gittens zu den wenigen Lichtblicken einer sonst enttäuschenden BVB-Mannschaft. In wettbewerbsübergreifend 48 Spielen erzielte der Engländer zwölf Tore und bereitete fünf Treffer vor. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2027.