Bayern: So viel würde Kubo kosten

Eine Verpflichtung von Takefusa Kubo (21) wäre für den FC Bayern und sämtliche andere Interessenten sehr teuer. Aus einem Bericht von ‚Estadio Deportivo‘ geht hervor, dass der Japaner von Real Sociedad angesichts einer Ausstiegsklausel 60 Millionen Euro kosten würde.

Im Falle eines Verkaufs würden die Basken allerdings nur etwa 33 Millionen Euro erhalten. Der Rest fließt an Real Madrid, das sich beim Transfer im Jahr 2022 eine Weiterverkaufsbeteiligung sicherte. Bei Real Sociedad hat der Flügelflitzer noch einen Vertrag bis 2029. Aus San Sebastian heißt es, dass man auch in der kommenden Saison auf den Nationalspieler setzten will.