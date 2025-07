VfB-Flirt Gloukh vom Markt

Der VfB Stuttgart muss sich von einem Transferkandidaten für das offensive Mittelfeld verabschieden. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat Ajax Amsterdam den Deal für Oscar Gloukh von RB Salzburg unter Dach und Fach gebracht. Demzufolge wechselt der 21-Jährige für eine Ablöse von 14 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Boni von RB zu den Niederländern. Bei Ajax erhält der VfB-Flirt einen Vertrag bis 2030, der Medizincheck ist für die kommenden Tage angesetzt.

Anfang 2023 war der Israeli für sieben Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv nach Salzburg gewechselt. In Österreich entwickelte sich der Youngster prächtig: 52 Torbeteiligungen gelangen dem Rechtsfuß in 101 Einsätzen. In den zurückliegenden Transferperioden wurde Gloukh auch bei Borussia Dortmund gehandelt. Nun wird er künftig das Trikot von Ajax tragen. Der VfB seinerseits arbeitet derzeit intensiv daran, dass mit Giannis Konstantelias (22) von PAOK Saloniki doch noch die gewünschte Verstärkung für die Kreativzentrale an Bord kommt.