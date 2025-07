VfB: Konstantelias-Deal wieder in Sicht

Offensivmann Giannis Konstantelias (22) könnte mit seinem beharrlichen Drängen auf einen Wechsel zum VfB Stuttgart doch noch Erfolg haben. Wie der Transfer-Journalist Sacha Tavolieri berichtet, laufen wieder Gespräche zwischen dem DFB-Pokalsieger und PAOK Saloniki. Beide Seiten seien drauf und dran, eine neuerliche Einigung zu erzielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Einordnung: Bereits vor vier Tagen hatten sich die Klubs auf 18 Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Boni verständigt, ehe PAOK den Deal wegen Fanprotesten stoppte. Nach neuen Informationen soll Konstantelias nun 20 Millionen kosten und die Griechen eine Beteiligung an einem etwaigen Weiterverkauf erhalten. In Stuttgart ist er als Ersatz für Enzo Millot (23) eingeplant. Den Franzosen zieht es wohl für festgeschriebene 20 Millionen zu Atlético Madrid.