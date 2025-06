„Neuer Modric“ für Fabregas?

Martin Baturina könnte es zu Como 1907 verschlagen. Wie Fabrizio Romano berichtet, befinden sich die Italiener in Gesprächen mit Dinamo Zagreb über einen Transfer des Mittelfeldspielers. Auch ein offizielles Angebot hat Como demnach bereits bei Dinamo Zagreb eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Comer See würde der 22-Jährige auf Cesc Fàbregas treffen, der dort aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Aufgrund seiner Spielweise und seiner Herkunft wird Baturina oft mit Luka Modric verglichen.