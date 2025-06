Blamage für Italien | Ter Stegen-Skandal bei Barça

Nächstes WM-Desaster für Italien?

Der italienischen Nationalmannschaft droht die nächste Blamage. Am gestrigen Freitagabend musste sich die Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation mit 0:3 den Norwegern um Superstar Erling Haaland geschlagen geben. Somit muss der viermalige Weltmeister erneut um die WM-Teilnahme zittern. Die Italiener verpassten das wichtigste Turnier bereits bei den vergangenen beiden Austragungen 2018 und 2022. Jetzt muss man wieder bangen, denn nur der Erstplatzierte jeder Quali-Gruppe qualifiziert sich direkt – für die Tabellenzweiten bleibt nur der harte Ausweg über die Playoffs.

Entsprechend zerlegt die heimische Presse ihr Nationalteam. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt von einem „beschämenden Auftritt“ und einer „Schande“ und geht mit Trainer Luciano Spalletti hart ins Gericht: „Basta! So geht es nicht weiter.“ Der ‚Corriere della Serra‘ titelt von einer „Albtraumnacht in Norwegen“ und warnt davor, die kommenden Gegner aus Moldau, Estland und Israel zu unterschätzen. Der Tenor ist klar: In Italien herrscht große Angst, dass der WM-Fluch weiter anhält. Das letzte K.o.-Spiel bei einer WM datiert übrigens auf den 9. Juli 2006 – damals durfte man im Berliner Nachthimmel den Pokal zum vierten Mal in die Höhe strecken.

Ter Stegens Konflikt mit Flick

Marc-André ter Stegen ist bekannt als Mannschaftsspieler und Vorzeigeprofi. Spanischen Medien zufolge hat sich der deutsche Nationalkeeper aber in den vergangenen Wochen nicht immer korrekt verhalten. Laut Journalist Xavi Torres forderte dessen Berater vor dem Rückspiel des Champions League-Halbfinales gegen Inter Mailand eine Einsatzgarantie für seinen Klienten. Der Tenor: Ter Stegen sei nach seiner langen Verletzung absolut spielbereit.

Trainer Hansi Flick entschied sich dann allerdings für Wojciech Szczesny, woraufhin ter Stegen nicht bereit gewesen sei, mit dem Team nach Mailand zu reisen. Das Verhältnis der beiden Deutschen habe seitdem sehr gelitten, berichtet die ‚Sport‘. Nicht umsonst bemühen sich die Katalanen mit Nachdruck um Torhüter Joan García von Espanyol Barcelona. Im schlechtesten Fall winkt ter Stegen nach elf Jahren ein ziemlich unrühmliches Ende in Barcelona.