Real: Die Details zum Mastantuono-Deal

Real Madrid wird Franco Mastantuono langfristig an sich binden. Nach FT-Informationen wird der 17-Jährige einen Vertrag über sechs Jahre bis 2031 unterschreiben und in diesem Sommer zu den Königlichen stoßen. Die Blancos ziehen die Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro.

Damit bekommt Xabi Alonso den gewünschten offensiven Mittelfeldspieler. Mastantuono spielt bei River Plate bereits in jungen Jahren eine wichtige Rolle und ist eines der umworbensten Talente weltweit. Auch Paris St. Germain hat lange um den Argentinier gebuhlt, das Rennen aber verloren. Erst in der Nacht gab Mastantuono beim 1:0 von Argentinien gegen Chile sein Länderspieldebüt, bei der Klub-WM wird er noch für River Plate spielen.