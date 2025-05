40 Millionen: Cherki einig mit neuem Klub

Lange Zeit war Borussia Dortmund im Rennen um Rayan Cherki von Olympique Lyon in der Pole Position, doch allen voran der OL-Chef John Textor machte keinen Hehl daraus, dass der BVB nur äußerst ungern den Zuschlag erhalten soll.

In der Folge schalteten sich immer mehr Topklubs in den Poker um den 21-Jährigen ein – zuletzt Manchester City, das den Franzosen als Alternative zu Florian Wirtz (22) sieht. Und die Skyblues haben es Cherki angetan. Nach FT-Informationen hat sich der Offensivspieler mit ManCity geeinigt und dem Team von Pep Guardiola die Zusage erteilt.

Ablöse bei rund 40 Millionen

Der Spanier war es auch, der den Ballkünstler vollends von seinem Projekt überzeugen konnte. Jetzt müssen sich nur noch die beiden Vereine einigen, die Ablöse könnte am Ende rund 40 Millionen Euro betragen – und damit deutlich mehr, als etwa Dortmund zu zahlen bereit war.

Die Skyblues wollen den Deal so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Der BVB wird also erneut und diesmal endgültig in die Röhre schauen. Genau wie Bayer Leverkusen, das auch in den vergangenen Wochen wegen Cherki bei Lyon nachgefragt hatte – vergebens.