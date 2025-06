Hannover-Abschied: Brügge verpflichtet Tresoldi

Nicolò Tresoldi setzt seine Laufbahn in Belgien fort. Der 20-Jährige wechselt von Hannover 96 zum FC Brügge. Beim belgischen Vizemeister unterschreibt der Mittelstürmer einen Vertrag bis 2029. Dem Vernehmen nach wandern rund sieben bis acht Millionen Euro Ablöse an die Niedersachsen. Das 96-Eigengewächs, das in der abgelaufenen Zweitliga-Saison mit sieben Treffern erfolgreichster Torschütze war, stößt nach der U21-Europameisterschaft (11. bis 28. Juni) zu den Belgiern.

„Jeder weiß, was mir Hannover 96 und die Stadt Hannover bedeuten“, so Tresoldi, „es war klar, dass irgendwann der Moment für den nächsten Schritt kommen würde. Dieser Moment ist jetzt – ich habe die Möglichkeit, mich auf noch höherem Niveau zu beweisen und zu einem Klub zu wechseln, der regelmäßig in der Champions League spielt. Ich freue mich darauf, auch wenn mir der Abschied aus Hannover unfassbar schwerfällt.“ 96-Geschäftsführer Marcus Mann sagt:„ Wir verlieren mit Nicolo ein Gesicht von Hannover 96, aber es macht uns auch stolz, ihn von seinen Anfängen in der Akademie an auf dem Weg in die Champions League begleitet zu haben. Es ist bekannt, dass man als Zweitligist auch auf Transfererlöse angewiesen ist, dafür hatten wir in diesem Sommer nochmal die Möglichkeit.“