WM-Teilnehmer blitzt bei Löw ab

Joachim Löw hat eine Offerte des usbekischen Fußballverbands ausgeschlagen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, klopfte der erstmalige WM-Teilnehmer beim ehemaligen Bundestrainer an, dieser lehnte jedoch nach einigen Tagen Bedenkzeit ab.

Löw hatte unlängst noch mit einem Comeback bei der WM 2026 geliebäugelt, sagte bei ‚Sky‘: „Ich habe schon immer gesagt, eine Weltmeisterschaft ist das Salz in der Suppe. Das ist das Beste, das ein Trainer oder Spieler erleben kann.“ Ein etwas ambitionierteres Team als der krasse Außenseiter Usbekistan darf es dann aber doch sein.