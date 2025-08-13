Menü Suche
Kommentar
Serie A

Milan tütet Neuzugang ein

von Georg Kreul - Quelle: Fabrizio Romano | Matteo Moretto
Zachary Athekame ist für Bern am Ball @Maxppp

Der AC Mailand wird in Kürze einen neuen Rechtsverteidiger an Bord holen. Wie Fabrizio Romano und Matteo Moretto übereinstimmend berichten, ist der Wechsel von Zachary Athekame vom BSC Young Boys zu Milan beschlossene Sache. Demnach wird der 20-jährige Schweizer in den kommenden Stunden in Italien zum Medizincheck erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen zehn Millionen Euro, dazu sichert sich der BSC eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Athekame spielte noch vor zwei Jahren in der zweiten Schweizer Liga bei Neuchâtel Xamax, in der vergangenen Spielzeit gelang dem Youngster der Sprung und Durchbruch in der ersten Liga mit wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Super League
Young Boys
Mailand
Zachary Athekame

Weitere Infos

Serie A Serie A
Super League Super League
Young Boys Logo Young Boys
Mailand Logo AC Mailand
Zachary Athekame Zachary Athekame
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert