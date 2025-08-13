Milan tütet Neuzugang ein

Der AC Mailand wird in Kürze einen neuen Rechtsverteidiger an Bord holen. Wie Fabrizio Romano und Matteo Moretto übereinstimmend berichten, ist der Wechsel von Zachary Athekame vom BSC Young Boys zu Milan beschlossene Sache. Demnach wird der 20-jährige Schweizer in den kommenden Stunden in Italien zum Medizincheck erwartet.

Als Ablöse fließen zehn Millionen Euro, dazu sichert sich der BSC eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Athekame spielte noch vor zwei Jahren in der zweiten Schweizer Liga bei Neuchâtel Xamax, in der vergangenen Spielzeit gelang dem Youngster der Sprung und Durchbruch in der ersten Liga mit wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen.