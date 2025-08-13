Menü Suche
Bournemouth holt Zabarnyi-Ersatz

von Dominik Schneider - Quelle: afcb.co.uk
Bafodé Diakité vom oSC Lille im Duell gegen Fenerbahce @Maxppp

Der AFC Bournemouth hat kurz nach dem Verkauf von Innenverteidiger Ilya Zabarnyi (22) an Paris St. Germain einen Ersatz verpflichtet. Wie die Cherries mitteilen, wechselt Bafodé Diakité vom OSC Lille nach England. In Bournemouth erhält der 24-jährige Abwehrspieler einen langfristigen Vertrag.

Dem Vernehmen nach fließen 35 Millionen Euro Ablöse, über Boni kann die Summe noch um zusätzliche fünf Millionen Euro anwachsen. Damit wäre Diakité Rekord-Einkauf der Engländer. Bisher war Evanilson auf der Top-Position. Der 24-jährige Brasilianer kostete 37 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
