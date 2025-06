Cherki bestätigt Einigung

Rayan Cherki hat sich mit Manchester City über einen Wechsel geeinigt. Nach seinem Debüt für die französische Nationalmannschaft beim 4:5 in der Nations League gegen Spanien sagte der Offensivspieler gegenüber ‚Telefoot‘: „Ihr kennt meine Antwort, jeder kennt sie. Wir haben noch immer ein Spiel zu spielen. Aber danach ist alles erledigt.“ FT hatte bereits exklusiv von der Einigung zwischen dem 21-Jährigen und den Skyblues berichtet, City und Olympique Lyon verhandeln noch über die Ablöse.

Damit endet der Poker um den Ballkünstler nach monatelangem Tauziehen, bei dem Borussia Dortmund lange in der Pole Position schien. Cherki ist in der Zwischenzeit aber wohl dem Budget des BVB entwachsen. Bei seinem Länderspieldebüt gestern stellte er sein Talent eindrucksvoll zur Schau und erzielte erst einen sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:5, ehe er in der Nachspielzeit Randal Kolo Muani (26) mit einer tollen Flanke zum 4:5 bediente.