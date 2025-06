Schulze verlässt Wolfsburg endgültig

Philipp Schulze verlässt den VfL Wolfsburg. Der SC Verl hat sich mit den Niedersachsen auf eine feste Verpflichtung des 22-jährigen Torhüters geeinigt. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit lief Schulze leihweise für den Drittligisten auf und avancierte sofort zum Stammkeeper. Der gebürtige Hannoveraner stand bei allen 38 Spielen im Kasten und blieb dabei siebenmal ohne Gegentor.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich möchte ich mich beim VfL Wolfsburg für die guten Gespräche bedanken und wir freuen uns, dass Philipp nach seinem starken ersten Jahr beim Sportclub auch weiter bei uns im Tor stehen wird. Philipp erfüllte in der vergangenen Saison genau das, was wir von ihm erwartet haben. Ab der Vorbereitung wird er von uns das Vertrauen bekommen, was er in der vergangenen Saison mit starken Leistungen zurückgezahlt hat“, so Verl-Sportvorstand Sebastian Lange.