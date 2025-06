Medizinchecks gebucht: City vor 150-Millionen-Dreierpack

Die Saison 2024/25 bescherte Manchester City nur den englischen Superpokal als neueste Ergänzung der Trophäensammlung. Zu wenig für die Ansprüche im Etihad, vor allem mit Blick auf die zwischenzeitlich katastrophale Bilanz in der Premier League und das Ausscheiden in der Zwischenrunde der Champions League. Ein Triumph in der anstehenden Klubweltmeisterschaft könnte als großes Trostpflaster die Schmerzen des Scheichklubs lindern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum Turnierstart in weniger als zwei Wochen werden Trainer Pep Guardiola aller Wahrscheinlichkeit nach schon einige neue Spieler für die Titeljagd zur Verfügung stehen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, findet der obligatorische Medizincheck von Tijjani Reijnders am kommenden Sonntag statt. Der Mittelfeldspieler vom AC Mailand befindet sich derzeit im Kreis der niederländischen Nationalmannschaft und spielt am Vorabend des geplanten Checks mit der Elftal in Helsinki gegen Finnland.

Unklar sei noch, ob Reijnders per Privatjet nach Manchester reist, oder ob die Skyblues selbst Ärzte für die Untersuchung ins Trainingslager der Niederlande schicken. Der 26-Jährige, der für rund 70 Millionen Euro wechseln wird, ist der erste von drei Nationalspielern, die derzeit auf Reisen sind und bei City in den kommenden Tagen unterschreiben sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Summa summarum 150 Millionen

Denn auch Rayan Aït-Nouri (23) befindet sich mit Algerien derzeit auf Länderspielreise. Der Linksverteidiger, der für rund 40 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers kommt, soll ebenfalls am Wochenende seinen Medizincheck absolvieren.

Der Dritte im Bunde, der zwischen den Länderspielen seinen City-Wechsel in trockene Tücher bringen könnte, ist Rayan Cherki (21). Nach FT-Infos ist sich der Franzose mit City selbst einig, einzig die Übereinkunft mit Olympique Lyon über die Ablöse von rund 40 Millionen Euro steht noch aus. Danach könnten die Skyblues ihren 150-Millionen-Dreierpack wie gewünscht vor der Klub-WM klarmachen.