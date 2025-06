Manchester City: Alles klar mit Aït-Nouri

Manchester City verstärkt die Abwehrreihen. Nach Informationen von Fabrizio Romano ist der Deal für Rayan Aït-Nouri (23) von den Wolverhampton Wanderers in trockenen Tüchern.

Der algerische Linksverteidiger, der in der vergangenen Saison in 37 Spielen elf Scorer beisteuerte und den Wolves zum Klassenerhalt verhalf, wechselt für rund 40 Millionen Euro zu den Skyblues. Der Medizincheck soll am Wochenende stattfinden. Mit Aït-Nouri bekommt Joško Gvardiol starke Konkurrenz auf der Linksverteidigerposition.