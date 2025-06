City scheitert mit erstem Cherki-Angebot

Manchester City muss im Werben um Rayan Cherki (21) von Olympique Lyon nachlegen. Wie ‚L’Equipe‘ berichtet, gibt es in puncto Ablösesumme unterschiedliche Vorstellungen. Eine erste Offerte der Engländer habe OL abgelehnt, so die Sportzeitung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Skyblues seien mit einem Angebot von 22,5 Millionen Euro an Olympique Lyon herangetreten. Der junge Ballkünstler hat in Lyon noch einen Vertrag bis 2026, der eine interessante Klausel beinhaltet. Wenn die Franzosen ein Angebot über jene 22,5 Millionen ablehnen, müssen sie drei Millionen Euro an Cherki zahlen.