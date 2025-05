„Kroos-Klon“ Stiller zu Real? | Deco organisiert „Rashford-Gipfel“

„Angelo Stiller, der Kroos-Klon“

Zuletzt wurde Angelo Stiller (24) in der spanischen Hauptstadt bereits als „echter Geheimtipp“ bezeichnet, nun scheint das Interesse von Real Madrid am Strippenzieher des VfB Stuttgart weiter Fahrt aufzunehmen. Die ‚Marca‘ sieht im 24-Jährigen einen „Kroos-Klon“ und somit den perfekten Nachfolger für das Mittelfeld-Metronom, das vor einem Jahr den Dienst quittiert hat. In Antonio Rüdiger, dessen Profikarriere seinerzeit ebenfalls beim VfB in Schwung kam, hat Stiller einen glühenden Fürsprecher: „Ich bin ein Fan von ihm, er kann alles.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚as‘ nimmt den neuen Real-Trainer Xabi Alonso mit in die Verlosung. Immerhin kenne der Baske Stiller nach drei Jahren Bundesliga aus dem Effeff, den Kroos-Bezug kann sich aber auch die zweite Madrider Sportzeitung nicht verkneifen: „Dann ist da noch die Agentur, die ihn vertritt, dieselbe Agentur, die schon immer die Karriere von Toni Kroos betreute.“ Der italienische Transferinsider Nicolò Schira geht sogar noch einen Schritt weiter, berichtet bereits von einer „grundsätzlichen Einigung“ zwischen Stiller und den Königlichen, Verhandlungen der Klubs würden laufen. Wie viel dran ist, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.

Deco bittet zum „Rashford-Gipfel“

Einen klangvollen Namen hat auch Marcus Rashford (27) in Spanien. Allerdings beim anderen Schwergewicht aus Barcelona. Über den „Rashford-Gipfel“ berichtet die ‚Sport‘. Demnach will das katalanische Sportmedienhaus von einem Treffen zwischen Deco und dem Agenten des Engländers am Mittwoch in Barcelona erfahren haben. Der Sportdirektor will ausloten, wie der Angreifer den Weg von Manchester United an die Costa de Barcelona einschlagen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Möglich machen soll den Wechsel vor allem der Fakt, dass Rashford selbst das Trikot der Blaugrana tragen will. Im Gespräch ist eine Leihe samt Kaufoption für den Sommer 2026. Wie sich Barça die Finanzierung beziehungsweise die Registrierung, an der bereits der Transfer von Jonathan Tah gescheitert ist, vorstellt, bleibt einmal mehr ein spanisch-katalanisches Geheimnis.