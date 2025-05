Medien: Bayer angelt sich Schnäppchen-Stürmer

Nach der Verpflichtung des neuen Trainers Erik ten Hag laufen bei Bayer Leverkusen jetzt auch die Kaderplanungen an. Am heutigen Donnerstag gab der Vizemeister den Transfer von Bochum-Innenverteidiger Tim Oermann (21) bekannt, der zunächst an Sturm Graz verliehen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen weiteren Neuzugang mit Potenzial und Perspektive hat Bayer jetzt in Spanien entdeckt. Der ‚Cadena SER‘-Sender ‚Radio Albacete‘ bestätigt eine Meldung von ‚El Chiringuito‘, dass der Werksklub sich mit Christian Kofane (18) über einen Wechsel einig ist.

Geringe Ausstiegsklausel

Der junge Mittelstürmer kann den spanischen Zweitligisten Albacete Balompié per Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro verlassen. Auch der FC Sevilla, Betis Sevilla und die AS Monaco waren laut der ‚as‘ interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine kamerunische Ausbildungsakademie AS Nylon erklärt gegenüber ‚Radio Albacete‘, dass Kofane zunächst noch eine Leihsaison bei Albacete verbringen soll: „Er wird eine weitere Saison in Spanien bleiben, das ist derzeit die Möglichkeit, auch wenn noch nichts Konkretes feststeht.“

Kofanes Vertrag läuft bis 2028. In dieser Zweitligasaison kommt der 1,89 Meter große Rechtsfuß auf acht Tore und einen Assist in 19 Spielen. Nominiert wurde Kofane nun auch erstmals für Kameruns U20-Auswahl.