Überraschung: Sancho vor 30-Millionen-Transfer?

Jadon Sanchos Gastspiel an der Stamford Bridge hatte nicht den gewünschten Effekt. Deshalb sah es eigentlich folgerichtig danach aus, als würde der FC Chelsea ohne den trickreichen Offensivspieler planen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt konnte der Engländer unter anderem im Conference League-Finale gegen Betis Sevilla (4:1) mit einem sehenswerten Treffer Eigenwerbung betreiben, sodass die Blues offenbar doch mit ihm weiterarbeiten wollen.

In der aktuellen Ausgabe des ‚kicker‘ heißt es, dass Chelsea den 25-Jährigen „festverpflichten will“, die 15 Torbeteiligungen hätten Chefcoach Enzo Maresca „als Bewerbung gereicht“. Knackpunkt bleibt das üppige Gehalt, das Sancho bei Stammverein Manchester United einstreicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen laufen

Fabrizio Romano zufolge laufen gegenwärtig die Gespräche, um auch in dieser Angelegenheit auf einen Nenner zu kommen. Fakt ist: Per 30-Millionen-Kaufpflicht müssen die Blues den 23-fachen Nationalspieler ohnehin dauerhaft an Bord holen.

Es sei denn, die Londoner machen von einer Strafklausel in Höhe von sechs Millionen Euro Gebrauch, um besagten Passus zu umgehen. Damit ist nach aktuellem Stand der Dinge aber nicht zu rechnen.