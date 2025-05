Union: Bleibt Jaeckel in Braunschweig?

Eintracht Braunschweig arbeitet an einer festen Verpflichtung von Leihspieler Paul Jaeckel. Nach Informationen der ‚Bild‘ stehen zeitnah Gespräche zwischen dem Zweitligisten und Stammverein Union Berlin an. Der 26-jährige Innenverteidiger sei offen für einen Verbleib bei den Niedersachsen. Braunschweig müsste bei einem Transfer eine Ablöse zahlen, da Jaeckel in Berlin noch bis 2026 unter Vertrag steht.

Der flexibel einsetzbare Defensivspieler überzeugte vor allem zum Ende der abgelaufenen Spielzeit und rettete sich mit den Löwen in der Relegation vor dem Abstieg in die 3. Liga, insgesamt stehen 25 Einsätze zu Buche. Es bleibt abzuwarten, ob die Eintracht über die finanziellen Mittel verfügt, um den Rechtsfuß dauerhaft aus Köpenick loszueisen.