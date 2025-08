Neue Chance beim alten Meister: Überrascht Haller beim BVB?

Eigentlich sollte Sébastien Haller längst kein Teil des Kaders von Borussia Dortmund sein. Doch sein hohes Gehalt von neun Millionen Euro hindert interessierte Vereine wie den FC Utrecht daran, den Ivorer zu verpflichten. Auch deshalb deutet immer mehr darauf hin, dass Haller mehr oder minder gezwungenermaßen eine neue Chance an der Strobelallee erhält.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber dem ‚kicker‘ hatte BVB-Boss Lars Ricken angekündigt, „die beste sportliche Lösung für alle Seiten“ finden zu wollen. Gut möglich, dass diese tatsächlich – zumindest bis zum Vertragsende des 31-Jährigen im kommenden Jahr – in Dortmund liegt.

Förderer Kovac als Starthilfe

Und das nicht nur, weil sich kein Abnehmer für Haller findet. Der Stürmer könnte die Rolle des Backups von Serhou Guirassy (29) bekleiden. Dort suchen die Verantwortlichen ohnehin noch nach einem Spieler, könnten durch die interne Lösung zumindest diese Baustelle ad acta legen. Zuletzt hatte sich sogar Julian Brandt (29) im Mittelsturm versucht, Bedarf ist also da.

Unter der Anzeige geht's weiter

Außerdem wächst die Hoffnung, dass Haller wieder zu seiner alten Form vor der Krebserkrankung finden kann. Sein Förderer damals bei Eintracht Frankfurt: Niko Kovac. Sein neuer Trainer heute: Niko Kovac. „Ich habe Seb ja damals nach Frankfurt geholt. Ein toller Junge, ein toller Mensch. Er braucht noch Zeit, um unsere Abläufe wieder kennenzulernen. Man sieht schon, dass er mit dem Rücken zum Tor sehr stark ist. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert“, so der 53-jährige Übungsleiter.

Haller bekommt seine Chance

Erst seit wenigen Tagen ist Haller, der in der Mannschaft äußerst beliebt ist, wieder zurück beim Team. Dass er noch Zeit benötigt, ist offensichtlich. Doch laut der ‚Bild‘ erhält er in jedem Fall in der Vorbereitung die Chance, um auf sich aufmerksam zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte sein einstiger Förderer Kovac Haller wieder in Form bringen, könnte die Liaison im kommenden Jahr zumindest mit einem Happy End auseinandergehen. Vor drei Jahren war Haller für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zurück in die Bundesliga gekommen.