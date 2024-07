Ausverkauf geht weiter: Verliert Stuttgart den nächsten Leistungsträger?

Im Idealfall wird Enzo Millot mit der französischen Olympia-Équipe am 9. August im Pariser Parc des Princes um Gold spielen. Ob es im Anschluss zurück zum VfB Stuttgart geht, ist fraglicher denn je.

Laut Fabrizio Romano wird der VfB-Shootingstar bei den Olympischen Spielen gleich von „mehreren Vereinen“ beobachtet, die alle „konkretes Interesse“ zeigen. Zum Verhängnis könnte dem Sensationsvizemeister abermals eine Ausstiegsklausel werden.

Klausel noch aktiv

Ebenso wie Hiroki Ito, Serhou Guirassy und Waldemar Anton verfügt auch der Franzose über eine Ausstiegsklausel. Und anders als bei Chris Führich, der seinen Passus verstreichen ließ, ist Millots Exit-Option wohl nach wie vor gültig. Mitte Februar taxierte der ‚kicker‘ die Höhe der Vereibarung in die Region von 25 bis 30 Millionen Euro.

Unterm Strich für die Stuttgarter, die 2021 überschaubare 1,75 Millionen Euro an die AS Monaco überwiesen hatten, ein gutes Geschäft. Dennoch würden die Schwaben wohl nur zu gerne darauf verzichten und mit dem polyvalenten Offensivspieler in die neue Saison gehen.