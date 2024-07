38 Millionen: West Ham will Chelsea ausstechen

West Ham United legt im Werben um Jhon Durán nach. Fabrizio Romano berichtet, dass die Hammers Ligarivale Aston Villa umgerechnet knapp 38 Millionen Euro für den 20-jährigen Stürmer in Aussicht stellen. Zusätzlich soll Jugendspieler Lewis Orford (18) in den Deal inkludiert werden und den umgekehrten Weg antreten.

Villa pocht derweil auf ein Entschädigung in Höhe von 47 Millionen. Der Kolumbianer, der seit seiner Ankunft in Birmingham vor zwei Jahren in 49 Partien acht Tore erzielen konnte, kokettierte zuletzt offen mit einem Abschied aus dem Villa Park. Auch der FC Chelsea hat die Fühler nach Durán ausgestreckt, ein Wettbieten bahnt sich an.

Update (19:24 Uhr): Laut Fabrizio Romano soll auch das neueste Angebot die Verantwortlichen von Aston Villa nicht überzeugt haben. Die Verhandlungen gehen also in die nächste Runde.