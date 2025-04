Bricht Real für Rüdiger eine Regel?

Real Madrid möchte zeitnah mit Antonio Rüdiger verlängern. Wie ‚Sky‘ berichtet, laufen die ersten Gespräche über einen neuen Deal bereits. Im Raum steht dabei ein neuer Kontrakt über zwei oder sogar drei Jahre. Normalerweise bieten die Königlichen Spielern über 30 nur Einjahresverträge an. Für den deutschen Innenverteidiger ist man offenbar gewillt, eine Ausnahme zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch das Gehalt soll im Zuge der Verlängerung angepasst werden. Zwar könnte der 32-Jährige in Saudi-Arabien, wo weiterhin Interesse an Rüdiger besteht, mehr Geld verdienen, jedoch fühlt sich der Ex-Stuttgarter wohl in der spanischen Hauptstadt und möchte bleiben.