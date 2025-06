Spurs vor Schnäppchen-Transfer

Tottenham Hotspur schaut sich auf der Suche nach Verstärkungen offenbar in der japanischen J-League um. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich die Spurs mit Kawasaki Frontale auf den Transfer von Kota Takai verständigt. Für den 20-jährigen Verteidiger machen die Londoner rund sechs Millionen Euro an Ablöse locker.

Takai stammt aus der Jugend des japanischen Erstligisten und gehört seit 2023 dem Profikader an. Bei Frontale ist der Innenverteidiger gesetzt und sammelte in der laufenden Saison bereits 28 Pflichtspieleinsätze. Vertraglich gebunden ist er in Kawasaki noch bis Januar 2026.