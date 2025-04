Italiener gesucht: Quintett unter Mailänder Beobachtung

Der AC Mailand möchte seinen Kader mit mehr italienischen Spielern aufbessern. Laut der Gazetta dello Sport stehen für den Sommer dabei Lorenzo Lucca (24) von Udinese Calcio, Ricardo Orsolini (28) vom FC Bologna, Federico Chiesa (27) vom FC Liverpool und Destiny Udogie (22) von Tottenham Hotspur unter genauerer Beobachtung. Auch Pietro Comuzzo (20) vom AC Florenz soll demnach ein Thema bei den Rossoneri sein.

Bei welchem dieser Spieler aber am Ende wirklich ernst gemacht wird, hängt vor allem von der Trainerfrage ab. Sérgio Conceição ist schließlich stark angezählt, sein Aus zum Saisonende gilt als beschlossen. Als Nachfolger kursiert immer wieder der Name Antonio Conte, der aktuell noch bei der SSC Neapel an der Seitenlinie steht. Die Transferbemühungen sollen in enger Absprache mit dem neuen Übungsleiter durchgeführt werden.