Robben wird Trainer

Arjen Robben hat einen Trainerposten. Der 41-Jährige wird künftig bei seinem Heimatverein FC Groningen die U14 trainieren. „Die Tatsache, dass wir Arjen Robben für die Rolle des Cheftrainers einer Mannschaft in unserer Akademie begeistern konnten, erfüllt mich natürlich mit Stolz“, so Byron Bakker, Leiter der Fußballentwicklungen beim niederländischen Erstligisten.

„Arjens Erfahrung bedarf keiner weiteren Erklärung, aber auch als Trainer hat er von Anfang an einen starken Eindruck hinterlassen, als er bei uns aktiv war“, so Bakker. Robben war schon bis zum Sommer des vergangenen Jahres immer wieder bei seinem Heimatklub an der Seitenlinie und durfte bei verschiedenen Mannschaften reinschnuppern, allerdings noch ohne eigenen Trainerposten. Jetzt folgt also der nächste Schritt bei einem Profiverein.