Neue Option für Fàbregas

Cesc Fàbregas steht als potenzieller Nachfolger des scheidenden Claudio Ranieri auf dem Wunschzettel der AS Rom. Laut ‚Sky Italia‘ befassen sich die Giallorossi mit dem aktuellen Trainer von Como 1907, der im Sommer voraussichtlich den nächsten Schritt wagen wird.

Ebenfalls im Fokus der Roma: Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo), Stefano Pioli, Francesco Farioli (Ajax Amsterdam) und Patrick Vieira (FC Genua). Fàbregas wiederum wurde auch schon mit RB Leipzig in Verbindung gebracht, will aber dem Vernehmen nach abwarten, in welchen europäischen Wettbewerb die Sachsen einziehen.