Medien: Leverkusen findet Alonso-Nachfolger

Xabi Alonso ist noch nicht einmal weg, da wurde in den vergangenen Tagen bereits eifrig über mögliche Nachfolger diskutiert, von Cesc Fàbregas über Xavi bis hin zu Erik Ten Hag war alles dabei, was Rang und Namen hat. Jetzt scheint sich bereits ein klarer Favorit herauskristallisiert zu haben, dessen Engagement kurz bevorstehen soll.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, handelt es sich dabei um Ten Hag. Demnach verdichten sich die Anzeichen und Informationen, dass die Trainerfrage „vor dem offiziellen Vollzug der Trennung vom alten Trainer so gut wie geregelt ist“, so das Fachmagazin. Weiter heißt es, Leverkusen solle mit dem 55-Jährigen „in den Gesprächen zumindest sehr weit vorangeschritten sein, wenn man sich nicht sogar schon einig ist“. ‚Sky‘ bestätigt am späten Donnerstagabend die Gespräche und berichtet zumindest, dass Ten Hag einer der Top-Kandidat auf die Nachfolge ist.

Der Niederländer wurde zum Top-Kandidaten auserkoren, nun scheint es eine schnelle Einigung gegeben zu haben. Ten Hag erlebte als Trainer von Ajax Amsterdam (2017-2022) seine erfolgreichste Zeit, bei Manchester United war Ende Oktober 2024 nach schwierigen Jahren Schluss. Er kennt den deutschen Fußball bereits, da er zwischen 2013 und 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern betreute.