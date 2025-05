Statt Boldt: Prominente Kandidaten bei der Hertha

Hertha BSC hat, nachdem die Verhandlungen mit Jonas Boldt stocken, neue Kandidaten für den Posten des Geschäftsführers ausgemacht. Der ‚kicker‘ berichtet von Jochen Sauer vom FC Bayern, der dort aktuell Nachwuchsleiter ist und bei der Alten Dame bereits zwischen 2001 und 2009 als Assistent der Geschäftsführung agierte. Laut der ‚Bild‘ beschäftigt sich Hertha außerdem mit Rachid Azzouzi, bis in den vergangenen Oktober hinein bei der SpVgg Greuther Fürth tätig.

Dort lernte er auch Stefan Leitl kennen, der mittlerweile beim Hauptstadtklub an der Seitenlinie steht. Der Posten des Geschäftsführers wird Ende Juni frei. Das Ziel Aufstieg wurde in dieser Saison klar verpasst, weshalb es intern zu Veränderungen kommt. In der kommenden Saison soll dann mit einem neuen Geschäftsführer ein neuer Anlauf genommen werden.