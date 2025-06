Bayern bereitet Leão-Angebot vor – drei Tauschkandidaten

Die Schlagzeilen zu Rafael Leão überschlugen sich in den vergangenen Tagen. Ist der Flügelstürmer des AC Mailand eine konkrete Option beim FC Bayern oder nicht? Dass sich der deutsche Rekordmeister intensiv mit dem Portugiesen beschäftigt, dürfte inzwischen gesichert sein. Doch an der Säbener Straße wird wohl schon deutlich intensiver an einem Transfer gearbeitet, als bisher vielleicht gedacht.

Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato bereiten Sportvorstand Max Eberl und seine Kollegen eine Offerte für Leão vor, die neben einer hohen Ablöse auch einen Tauschspieler beinhalten wird. Das Angebot soll im Bereich von 75 Millionen Euro liegen und dem Management der Rossoneri in der kommenden Woche unterbreitet werden.

Drei mögliche Tauschkandidaten

Min-jae Kim (28) wurde schon als mögliche Verhandlungsmasse genannt – das würde auch seinem Wunsch nach einer Rückkehr nach Italien entsprechen. Doch auch Leon Goretzka (30) und Kingsley Coman (28) könnten potenziell in den Leão-Deal eingebunden werden. Insbesondere Goretzka hatte zuletzt aber seine Absicht geäußert, in München bleiben zu wollen. Ganz so leicht wäre der Versuch, ihn nach Mailand abzugeben, also nicht.

Der Kontakt zwischen Bayern und dem Umfeld von Leão war in den vergangenen Tagen nicht mehr so intensiv. ‚Bild‘ berichtete gar davon, dass die Passivität der Münchner für große Verärgerung im Lager des 25-Jährigen gesorgt habe. Nach FT-Informationen sind weitere Kontakte aber in den nächsten Tagen geplant. Das könnte auch die Stimmung des Stürmers schnell wieder erhellen.