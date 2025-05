Abschied im Sommer? Goretzka spricht Klartext

Leon Goretzka sieht seine Zukunft weiterhin beim FC Bayern. Im Interview mit der ‚Welt am Sonntag‘ stellt der 30-Jährige klar: „Ich plane nicht, den Verein zu verlassen. Warum auch?“ Auf die Nachfrage, ob er Verständnis dafür hätte, wenn die Münchner auch aufgrund seines 2026 auslaufenden Vertrags in diesem Sommer einen Verkauf erwägen würden, betont der Mittelfeldspieler: „Mein Plan ist es definitiv, nächste Saison beim FC Bayern zu spielen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Es scheint, als würde Goretzka in München in sein letztes Vertragsjahr gehen. Gespräche über seine Zukunft soll es derzeit nicht geben und eine Verlängerung sei für den deutschen Meister aktuell kein Thema. „Verträge sind irgendwo eine Belohnung. Falls man mir etwas anbieten würde, dann würde ich mir das auf jeden Fall anhören“, so Goretzka, der sich an der Isar pudelwohl fühlt: „Ich liebe den FC Bayern, die Menschen hier und meine Mannschaftskameraden.“