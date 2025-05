Bayerns Vidovic zurück zum Ex-Klub?

Für Gabriel Vidovic (21) könnte es in diesem Sommer ein Wiedersehen mit Dinamo Zagreb geben. Wie die kroatische Sporttageszeitung ‚Sportske novosti‘ berichtet, streckt der Hauptstadtklub erneut die Fühler nach dem Talent des FC Bayern aus, das bereits in der Saison 2023/24 als Leihspieler in Zagreb aktiv war.

Schon damals wollte Dinamo den gebürtigen Augsburger mit kroatischem Pass dauerhaft unter Vertrag nehmen, die von Bayern geforderten 3,5 Millionen Euro Ablöse waren aber für den 25-fachen kroatischen Meister illusorisch. In diesem Sommer, ein Jahr vor Vertragsende, hoffen die Blauen auf einen günstigeren Preis.