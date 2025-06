Chelsea baggert an 100-Millionen-Angreifer

Der FC Chelsea könnte sich nach dem Transfer von Liam Delap (22) noch weiter in der Offensive verstärken. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ bekunden die Blues Interesse an der Verpflichtung von Mohammed Kudus. Der ghanaische Offensivspieler steht bei West Ham United bis 2028 unter Vertrag. Darin verfügt der 24-Jährige über eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund 100 Millionen Euro, die allerdings nur für Klubs aus der Premier League und für die ersten zehn Tage im Juli gilt.

Kudus konnte in der abgelaufenen Spielzeit nicht an seine Leistungen aus der Saison 23/24 anknüpfen. Damals gelangen dem ehemaligen Profi von Ajax Amsterdam wettbewerbsübergreifend 28 Scorerpunkte, während es in der jüngst abgelaufenen Saison 24/25 nur neun Torbeteiligungen waren.