Fünf Klubs dran: VfB-Talent Ulrich heiß begehrt

Mittelfeldtalent Laurin Ulrich könnte den VfB Stuttgart in diesem Sommer ein Jahr vor Vertragsende zugunsten eines Wechsels in die zweite Liga verlassen. Gleich fünf Klubs aus dem deutschen Unterhaus haben laut ‚Transfermarkt.de‘ Interesse an der Verpflichtung des 20-Jährigen. Namentlich handelt es sich um Eintracht Braunschweig, den SC Paderborn, Greuther Fürth, Aufsteiger Arminia Bielefeld und den Karlsruher SC. Mit manchen der Klubs haben bereits Gespräche bezüglich des Ulrich-Transfers stattgefunden.

Beim VfB ist dagegen noch offen, wie es für den gebürtigen Heidenheimer weitergeht. Dem Bericht zufolge ist ein Abschied ebenso denkbar, wie eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags. Für die Stuttgarter Zweitvertretung bestritt der Rechtsfuß, der in der Hinrunde an den SSV Ulm ausgeliehen war, insgesamt 18 Partien und war an zehn Treffern direkt beteiligt.